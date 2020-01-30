Число смертей из-за нового коронавируса в Китае выросло до 170

30 января 2020 04:51 (UTC+04:00)

Количество заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае увеличилось до 7711 человек, число летальных исходов достигло 170. Об этом в четверг сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 24:00 29 января по местному времени Государственный комитет по делам здравоохранения зафиксировал 7711 подтвержденных случаев заболевания, из которых 1370 оцениваются как тяжелые. Число летальных исходов достигло 170", - сказано в заявлении.

Только в среду в Китае удалось установить 1737 новых случаев заражения коронавирусом и 38 летальных исходов, из которых 37 - в центральной китайской провинции Хубэй, где впервые была установлена вспышка заболевания, и один - в юго-западной провинции Сычуань.

К четвергу число предполагаемых случаев заболевания в КНР достигло 12 167. Не менее 88 693 человек имели тесный контакт с зараженными, из них 81 947 находятся под медицинским наблюдением.

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