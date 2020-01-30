Китайская почта рекомендовала не опасаться посылок из-за коронавируса

30 января 2020 13:50 (UTC+04:00)

Вероятность заразиться новым типом коронавируса через посылки крайне низкая, не нужно переживать и отказываться от их получения. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель отдела по контролю за рынком Государственного почтового управления Китая Хоу Яньбо.

"Почта и компании экспресс-доставки обеззараживают все конверты, посылки и транспортные средства, которыми они доставляются, полностью запрещена перевозка диких животных, поэтому всем можно успокоиться, не нужно отказываться принимать обычные посылки", - сказал Хоу Яньбо на пресс-конференции.

Он напомнил, что, по словам экспертов, вирус передается главным образом воздушно-капельным и контактным путем, риск передачи вируса через посылки достаточно низкий. "После получения посылки надо помыть руки", - добавил чиновник.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.

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