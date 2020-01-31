В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек

Число зараженных новым коронавирусом по всему Китаю составило 9356 человек, скончались 213, сообщает газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 7 711 заболевших, из которых 170 скончались.

По последним данным, за четверг в Китае было зафиксировано 1,22 тысячи новых случаев заболевания в 17 городах, а всего 9356 заболевших.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

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