В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек

31 января 2020 03:41 (UTC+04:00)

Число зараженных новым коронавирусом по всему Китаю составило 9356 человек, скончались 213, сообщает газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 7 711 заболевших, из которых 170 скончались.

По последним данным, за четверг в Китае было зафиксировано 1,22 тысячи новых случаев заболевания в 17 городах, а всего 9356 заболевших.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Turkish Airlines приостановил рейсы в Китай
Турция 03:23
В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Европа 03:03
Госдеп частично эвакуирует своих сотрудников из Китая
США 01:44
В Греции госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
Европа 01:23
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
В мире 30 января 23:59
Во Франции подтвердился шестой случай заражения коронавирусом
Европа 30 января 23:15
Лента новостей
Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
Европа 04:02
Turkish Airlines приостановил рейсы в Китай
Турция 03:23
В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Европа 03:03
Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
Израиль 02:45
Госдеп частично эвакуирует своих сотрудников из Китая
США 01:44
В Греции госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
Европа 01:23
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
В мире 01:02
В ООН сообщили дату заседания с участием президента Палестины
В мире 00:47
В Конгрессе США одобрили законопроекты, ограничивающие право Трампа вести войну с Ираном
США 00:31