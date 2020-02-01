Число умерших от коронавируса увеличилось до 258

1 февраля 2020 02:47 (UTC+04:00)

Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в субботу превысило 11,1 тыс. человек, умерли 258 жителей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил информационный портал "Ванъи".

В пятницу утром Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР проинформировал о 9692 инфицированных и 213 жертвах. Согласно обновленным данным, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (более 7,1 тыс. случаев инфицирования, 249 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Чжэцзян (537 человек), Гуандун (436) и Хэнань (352 случая, два со смертельным исходом).

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