В Пекине выявили более 150 случаев заражения новым коронавирусом

1 февраля 2020 09:19 (UTC+04:00)

Число зараженных новым типом коронавируса в Пекине достигло 156 человек, новых случаев летального исхода не зарегистрировано. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении комитета по здравоохранению китайской столицы.

"За период с 14.00 по 24.00 31 января в Пекине выявлено 17 новых случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. По состоянию на полночь 31 января, число подтвержденных случаев заражения достигло 156 человек, из которых 1 человек скончался, 5 выписаны из больниц, остальные 150 человек по-прежнему проходят лечение в больницах в строгом карантине", - говорится в опубликованном сообщении.

Свободными от заражения пока остаются лишь четыре района – Фаншань, Пингу, Миюнь, Яньцин, все они расположены за пределами Пятого транспортного кольца. Больше всего случаев выявлено в районах Хайдянь и Чаоян – 35 и 27 соответственно.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.

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