Глава МИД КНР указал на недопустимость транспортной изоляции Китая в результате пневмонии

1 февраля 2020 10:18 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел КНР Ван И указал в ходе телефонной беседы со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши на недопустимость транспортной блокады Китая другими государствами из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в субботу МИД КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на недавние рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отдельные страны объявили полный запрет на поездки в Китай. Такие меры, принимаемые, когда для кого-то настали тяжелые времена, в ходе международного взаимодействия неприемлемы", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

По словам главы МИД КНР, Пекин надеется на конструктивный подход Исламабада, на его поддержку в борьбе с пневмонией нового типа.

Шах Мехмуд Куреши заявил, что Пакистан готов предоставить Китаю всю необходимую помощь. Он также выразил уверенность в предстоящей победе китайского народа над пневмонией.

Ранее Соединенные Штаты в связи с распространением нового коронавируса ввели временный запрет на въезд на территорию страны для почти всех категорий иностранных граждан, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американцев, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. Кроме того, по сообщению агентства Reuters, в связи со вспышкой пневмонии власти Пакистана приостановили авиасообщение с Китаем.

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