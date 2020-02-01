Apple закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса

Компания Apple до 9 февраля закрывает все свои магазины на территории материкового Китая в связи с эпидемиологической ситуацией. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, это следует из заявления компании.

При попытке найти магазин на официальном китайском сайте Apple выводится сообщение: "В связи с ситуацией в области общественного здравоохранения и профилактическими мерами, магазины Apple начиная с сегодняшнего дня и до 9 февраля временно закрываются".

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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