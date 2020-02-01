Китай призвал не создавать панику из-за коронавируса

1 февраля 2020 11:12 (UTC+04:00)

Китай не одобряет действия стран, которые в связи с распространением нового типа коронавируса преувеличивают напряженность ситуации и даже искусственно создают панику. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И.

"В эпоху глобализации для ответа на транснациональные вызовы в области общественного здравоохранения следует придерживаться объективности, усиливать коммуникацию и координацию, каждый должен играть свою конструктивную роль. Мы не одобряем действий отдельных стран, которые преувеличивают напряженность и даже создают панику", - заявил Ван И в телефонном разговоре со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Заявление по итогам разговора опубликовано на сайте МИД КНР.

Джайшанкар в свою очередь отметил, что "Индия выступает за объективную и рациональную оценку эпидемиологической ситуации, и не поддерживает меры, которые могут привести к осложнению ситуации". Он добавил, что высоко ценит открытость, прозрачность и ответственность, которую демонстрирует Китай в ответ на распространение заболевания.

"Китайский народ обладает твердой волей, чем больше трудностей перед ним встает, тем сплоченнее он становится, я уверен, что Китай в конечном итоге сможет одержать полную победу над эпидемией коронавируса", - подчеркнул глава индийского МИД.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.

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