Хуанган из-за коронавируса взял под контроль передвижения жителей

1 февраля 2020 12:20 (UTC+04:00)

Китайский город Хуанган в провинции Хубэй принял решение контролировать передвижения жителей из-за вспышки коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Передвижение жителей города будет строго контролироваться. Каждая семья сможет один раз в два дня посылать одного человека на улицу, чтобы купить необходимые для жизни товары. Остальные члены семьи не должны выходить на улицу, кроме походов к врачу, на работу в супермаркет или в аптеку, или же из-за работы по профилактике и контролю", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства города.

Решение властей вступило в действие 1 февраля.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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