Китай освободит от пошлин пожертвования на борьбу с коронавирусом

1 февраля 2020 14:59 (UTC+04:00)

Китайские власти решили освобождать от пошлин импортные товары, пожертвованные на борьбу с коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР.

"Импортные товары иностранных финансовых доноров, безвозмездно жертвуемые на профилактику и контроль за пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, могут быть освобождены от импортных пошлин", - говорится в заявлении ведомства.

Решение будет действовать до 31 марта.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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