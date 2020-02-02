В Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 304

2 февраля 2020 04:28 (UTC+04:00)

Число зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае составило 13 846 человек, умерли 304 жителя страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье информационный портал "Ванъи".

В субботу утром Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР проинформировал об 11791 инфицированном и 259 жертвах. Согласно обновленным данным, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (9074 случаев инфицирования и 294 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань (4109 заболевших и 224 умерших). Далее следуют провинции Чжэцзян (599 заболевших), Гуандун (535 инфицированных) и Хэнань (422 случая заражения, два со смертельным исходом).

В Пекине уже выявлено 168 инфицированных (зарегистрирован один погибший), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 80 человек, из них двое умерли. Вспышка зарегистрирована во всех основных территориальных единицах страны.

Посольство России готовит эвакуацию 341 россиянина, находящегося в Ухане и всей провинции Хубэй, к ней будут привлечены самолеты ВКС РФ.

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