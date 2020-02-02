В КНР шесть чиновников уволили за неэффективную борьбу с коронавирусом

2 февраля 2020 07:04 (UTC+04:00)

Шесть чиновников уволены в городском округе Хуанган китайской провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки нового типа коронавируса, за неэффективную работу по профилактике и контролю за распространением заболевания. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявила на пресс-конференции мэр города Цю Лисинь.

"На раннем этапе (после возникновения вспышки пневмонии – ред.) некоторые кадровые работники не придавали должного внимания выполнению своих обязанностей, что привело к появлению недостатков и слабых мест в работе по профилактике и контролю за распространением заболевания", - сказала мэр.

Она сообщила, что по итогам проверки различные меры приняты в отношении 337 человек, которые недобросовестно выполняли свою работу, при этом шесть человек, занимавших руководящие посты, были сняты с должностей.

Цю Лисинь подчеркнула, что возможности разных районов городского округа оказывать необходимую медицинскую помощь все еще недостаточны, а профилактика и контроль за распространением коронавируса в сельской местности крайне слабы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи человек.

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