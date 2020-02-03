Число умерших из-за коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 350

Число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй к утру среды увеличилось на 2103 и составило более 11,1 тыс. человек, умерли 350 жителей региона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Reuters.

Ранее информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей информировал, что число заболевших в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, к вечеру воскресенья увеличилось на 109 и составило 14489 человек, умерли 304 жителя страны, из больниц были выписаны 418 пациентов.

В провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка коронавируса, сообщалось о более 9 тыс. случаев заражения пневмонией и 294 умерших от нее.

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