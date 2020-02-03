В Китае произошло землетрясение

3 февраля 2020 04:47 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник на территории юго-западной китайской провинции Сычуань. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксированы в 00:05 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Цинбайцзян города Чэнду - административного центра провинции. Очаг залегал на глубине 21 км.

Информации о разрушениях и пострадавших в Чэнду, население которого составляет 16,33 млн человек, пока не поступало.

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