Китайские биржи обвалились на фоне вспышки эпидемии коронавируса

3 февраля 2020 07:09 (UTC+04:00)

Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные торго, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января – перед китайским новым годом, за время этих каникул числозараженных выросло в 30 раз, а число скончавшихся – в 20.

Основной индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к 09.37 упал на 8,07% - до 2736,28 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Component рухнул на 8,54% - 9769,91 пункта.

При этом основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,44% - до 26428,05 пункта.

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