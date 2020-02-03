В Китае производят 20 миллионов защитных масок в день

Распространение нового типа коронавируса в Китае вынудило многие предприятия раньше времени вернуться с новогодних каникул, несмотря на то, что производственные мощности восстановить полностью пока не удалось, суточный объем производства защитных масок уже достиг 20 миллионов штук. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции в понедельник главный инженер министерства промышленности и информатизации Китая Тянь Юйлун.

"Если говорить о проблеме недостатка товаров в провинции Хубэй, то в целом ситуация уже значительно улучшилась, в настоящее время наблюдается состояние "напряженного баланса", - сказал Тянь Юйлун.

Он сообщил, что по состоянию на полночь 2 февраля, благодаря скоординированным усилиям местных производителей, в Хубэй было направлено 154,5 тысячи комплектов медицинской защитной одежды, уже доставлено 131,2 тысячи, защитных масок №95 отправлено 133,6 тысячи штук, из них 130 тысяч уже доставлены.

"Если говорить о ежедневном объеме производства защитных масок, то в нашей стране он уже превысил 20 миллионов штук, что же касается производства масок №95 и хирургических масок, то, исходя из общей ситуации, все еще необходимо некоторое время для восстановления производственных мощностей", - сообщил он.

По его словам, поставки диагностических реагентов для выявления заболевания в медучреждения по всей стране также улучшились, к настоящему моменту больницы их закупают уже напрямую у производителей, исходя из своих потребностей.

"Суточный объем производства в нашей стране уже достиг 773 тысячи доз", - сообщил он.

Тянь Юйлун отметил, что в целом удалось удовлетворить спрос, так как по состоянию на полночь 2 февраля зарегистрировано 21 558 случаев с подозрением на новый тип коронавируса, еще почти 152,7 тысячи человек, которые имели тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

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