Китай не видит оснований для введения в отношении него ограничений в туризме и торговле

3 февраля 2020 12:15 (UTC+04:00)

Власти Китая не видят оснований для введения против КНР ограничительных мер в области туризма и торговли из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом в понедельник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВОЗ по-прежнему верит в способность Китая контролировать вспышку заболевания. Нет никаких оснований для принятия мер, которые излишне мешают международным поездкам и торговле", - сказала она.

В МИД КНР также отметили, что власти США ввели чрезмерные ограничительные меры в отношении Китая в связи с распространением пневмонии. Официальный представитель ведомства назвала действия американской стороны плохим примером.

"Правительство США до сих пор не оказало нам какой-либо существенной помощи, однако оно было первым, кто эвакуировал сотрудников своего посольства, и первым, кто ввел запрет на въезд иностранцам, посещавшим Китай", - сказала Хуа Чуньин.

"Действия США только и могли, что распространить панику и страх, что является плохим примером. Даже американские СМИ и эксперты усомнились в решении правительства, заявив, что ограничения со стороны правительства [Соединенных] Штатов - это то, против чего выступает ВОЗ [Всемирная организация здравоохранения], и что США поддаются чрезмерной панике и реакции [на происходящее]", - указала дипломат.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китай для борьбы с коронавирусом прибыла международная помощь
Китай 11:56
Майк Помпео поддержал реформы Казахстана по защите основных свобод
Бизнес 11:49
Мальдивы запретили въезд для иностранцев, побывавших в Китае
Другие страны 10:07
В Баку у трех человек, обратившихся в медучреждение с жалобами, коронавирус не обнаружен
Общество 09:48
В Китае производят 20 миллионов защитных масок в день
Китай 09:44
Китайские биржи обвалились на фоне вспышки эпидемии коронавируса
Китай 07:09
Лента новостей
Азербайджан расширяет меры по борьбе с коронавирусом
Общество 12:30
Азербайджанская молодежь нашла средство от короновируса – узерлик (ФОТО)
Интервью 12:30
Грузия увеличила импорт молока
Бизнес 12:29
SOCAR обнародовала планы по бурению на блоке «Умид-Бабек»
Энергетика 12:25
План государственной стандартизации на 2020 год утвержден в Беларуси
Беларусь 12:19
ПАСЕ не ставит различие между страной, подвергшейся оккупации, и страной-агрессором - политолог
Политика 12:17
Туркменистан закупит партию новых автобусов Hyundai
Транспорт 12:13
Казахстан и Азербайджан находят взаимопонимание по всем вопросам - политолог
Политика 12:12
Генерал Ази Асланов – зеркало азербайджанского патриотизма (ФОТО)
Азербайджан 11:59