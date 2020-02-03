В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранных граждан

3 февраля 2020 13:16 (UTC+04:00)

Новым типом коронавируса в Китае заразились 16 иностранных граждан, 2 из них выписаны из больниц, 14 продолжают лечение. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Согласно информации соответствующих органов, по состоянию на 2 февраля, 16 иностранных граждан в Китае заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, двое из них уже выздоровели и были выписаны из больниц, 14 продолжают лечение в карантине", - сообщила дипломат во время онлайн-брифинга.

Она отметила, что состояние всех стабильное.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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