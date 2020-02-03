Пакистан возобновил авиасообщение с Китаем

3 февраля 2020 21:23 (UTC+04:00)

Власти Пакистана заявили в понедельник, что возобновляют авиасообщение с Китаем спустя три дня после того, как полеты были запрещены из-за вспышки нового типа коронавируса, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

"Мы возобновляем авиационное сообщение с Китаем", - заявил заместитель министра авиации Абдул Саттар Хохар, которого цитирует издание.

Полеты были приостановлены 31 января после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее в воскресенье специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Зафар Мирза заявил, что Пакистан получил из Китая по меньшей мере 1000 наборов для тестирования нового вируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб.

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