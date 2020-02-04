Число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек

4 февраля 2020 04:33 (UTC+04:00)

Общее число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса, достигло 20 438 человек, 425 человек скончались, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее официально сообщалось о 17 205 заболевших и 361 умершем.

"По состоянию на полночь 3 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 20 438 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 2788 человек находятся в тяжелом состоянии, 425 умерли, 632 человек выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.

За последние сутки выявлены 3235 новых случаев. В Гонконге, Макао и на Тайване за сутки новых случаев не выявлено.

Кроме того, зарегистрированы еще 23 214 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 171,3 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Заболевшая коронавирусом китаянка родила здоровую дочь
Китай 05:03
В Бразилии не считают нужным отменять карнавал из-за коронавируса
Другие страны 03:58
Американские врачи раскрыли подробности лечения коронавируса
США 02:53
S7 предложила пассажирам обменять или вернуть билеты на рейсы из Китая
Россия 3 февраля 23:49
Пакистан возобновил авиасообщение с Китаем
Китай 3 февраля 21:23
Lufthansa уточнила сроки приостановки полетов в Китай
Европа 3 февраля 20:09
Лента новостей
Заболевшая коронавирусом китаянка родила здоровую дочь
Китай 05:03
Ученые выяснили, какой звук будильника помогает лучше проснуться
Другие страны 04:47
Новую стратегию ООН по борьбе с терроризмом подготовят до конца июня
В мире 04:21
Суд в США назначил на 5 октября процесс по делу Льва Парнаса
США 04:07
В Бразилии не считают нужным отменять карнавал из-за коронавируса
Другие страны 03:58
Биологи научили собак распознавать запах бактерий, делающих апельсины горькими
США 03:27
Глава европейского департамента МВФ уйдет в отставку в июле
В мире 03:11
Американские врачи раскрыли подробности лечения коронавируса
США 02:53
В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака
Европа 02:36