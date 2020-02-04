Число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек

Общее число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса, достигло 20 438 человек, 425 человек скончались, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее официально сообщалось о 17 205 заболевших и 361 умершем.

"По состоянию на полночь 3 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 20 438 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 2788 человек находятся в тяжелом состоянии, 425 умерли, 632 человек выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.

За последние сутки выявлены 3235 новых случаев. В Гонконге, Макао и на Тайване за сутки новых случаев не выявлено.

Кроме того, зарегистрированы еще 23 214 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 171,3 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

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