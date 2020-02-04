Заболевшая коронавирусом китаянка родила здоровую дочь

4 февраля 2020 05:03 (UTC+04:00)

В больнице китайского города Харбин, провинция Хэйлунцзян, зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь, сообщает местный новостной портал ECNS.

Женщина находилась на 38-й неделе беременности. В силу того, что состояние пациентки стремительно ухудшалось, врачи приняли решение провести кесарево сечение. В результате на свет появилась девочка весом 3,05 килограмма. После рождения ребенка поместили в карантин, дважды взятые анализы на коронавирус дали отрицательный результат.

В настоящее время состояние матери и ребенка оценивается как "стабильно хорошее".

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, заразились более 20 тысяч человек, свыше 420 умерли.

Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию. ВОЗ признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее стало известно, что комбинация из препарата против СПИДа и лекарства от гриппа оказались эффективными в лечении пациентки с коронавирусом 2019-nCoV в Таиланде.

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