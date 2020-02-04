В МИД Китая сообщили, что смертность от вызванной коронавирусом пневмонии составляет 2,1%

Доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%, что значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС). Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на то что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китае очень низкая - всего 2,1% [от общего числа заболевших], что значительно ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS)", - приводит во вторник ее слова сайт МИД КНР.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.