Рейсы в Китай приостановили 46 иностранных компаний

4 февраля 2020 09:35 (UTC+04:00)

К настоящему моменту уже 46 иностранных авиаперевозчиков приостановили полеты в КНР. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило во вторник управление гражданской авиации Китая.

Распространение нового типа коронавируса вынудило многие страны и компании предпринять ограничительные меры по поездкам в Китай и из него.

"Под влиянием распространения нового типа коронавируса спрос на международном авиационном рынке резко снизился, ряд стран ввел ограничения на въезд и выезд граждан Китая. К настоящему моменту уже 46 иностранных авиакомпаний объявили о приостановке рейсов в (Китай) и из материкового Китая", - говорится в сообщении управления.

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