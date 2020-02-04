Китай потребовал от местных авиакомпаний не прерывать авиасообщение

4 февраля 2020 11:27 (UTC+04:00)

Управление гражданской авиации Китая призвало местные авиакомпании обеспечить непрерывное авиасообщение, в том числе международное, на фоне отмены рейсов в Китай многих иностранных авиаперевозчиков из-за коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении управления.

"Для удовлетворения потребностей в трансграничных пассажирских перевозках и международных перевозках грузов в особый период управление гражданской авиации КНР требует от всех китайских авиакомпаний отменить часть рейсов исходя из учета рыночной ситуации и одновременно обеспечить беспрерывное выполнение рейсов в другие страны, за исключением полетов в те страны, где введены ограничительные меры", - говорится в заявлении управления.

По состоянию на 4 февраля, полеты в Китай и из него приостановили уже 46 иностранных авиакомпаний.

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