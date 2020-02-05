Disney оценивает в $175 млн будущие убытки от последствий коронавируса

Американская компания The Walt Disney Company прогнозирует убытки в размере $175 млн от последствий вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Такую оценку привела главный финансовый директор Disney Кристин Маккарти при публикации во вторник отчета за первый квартал 2020 финансового года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По оценке компании, временное закрытие парка отдыха и развлечений Disneyland в Шанхае обойдется в $135 млн. Приостановка работы аналогичного парка в Гонконге грозит потерями в размере еще около $40 млн. Более точные цифры будут изложены в отчете за следующий квартал.

"Закрытие [парков] происходит в течение квартала, который в обычных обстоятельствах характеризуется высокой посещаемостью ввиду наступления Нового года по лунному календарю", - отметила Маккарти. "Точный размер финансовых потерь во многом будет зависеть от длительности приостановки работы и от того, как быстро мы сможем возобновить функционирование в штатном режиме", - добавила она. Компания не прогнозирует спад посещаемости Disneyland в США.

В США подтверждено одиннадцать случаев заболевания пневмонией, вызванной 2019-nCoV. Случаи зафиксированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Аризона, Вашингтон и Массачусетс. Соединенные Штаты ввели временный запрет на въезд на территорию страны для почти всех иностранцев, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США.

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