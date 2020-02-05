Объем пассажирских авиаперевозок в Китае сократился из-за коронавируса на 12,1%

5 февраля 2020 07:45 (UTC+04:00)

Количество пассажирских перевозок национальных авиалиний Китая в период массовых отпусков и выходных по случаю празднования традиционного Нового года из-за пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, сократилось на 12,1% в годовом исчислении, до 353,7 тыс. авиарейсов. Об этом, как передает Trend со ссылкой ТАСС, говорится в заявлении Управления гражданской авиации КНР.

По его данным, с 10 января по 4 февраля самолеты китайских авиакомпаний осуществили более 272,8 тыс. внутренних и 80,8 тыс. международных перелетов. По состоянию на 4 февраля число рейсов сократилось на 63,8% в сравнении с аналогичной датой 2019 года.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных в Китае превысило 24,3 тыс., погиб 491 человек, выздоровели 892.

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