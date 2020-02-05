Пекин попросил Лондон воздержаться от дискриминации инвесторов Китая на фоне пневмонии

5 февраля 2020 11:58 (UTC+04:00)

Член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в ходе телефонного разговора с советником премьер-министра по национальной безопасности Великобритании Марком Седвиллом попросил британские власти воздержаться от дискриминирующих мер в отношении инвесторов Китая на фоне пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в среду МИД КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надеемся, что британская сторона создаст на своем рынке равноправные, открытые и недискриминационные условия для инвесторской деятельности компаний нашей страны", - приводит слова Ян Цзечи сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Чиновник напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила против мер отдельных стран по ограничению туристического взаимодействия и торговли с Китаем из-за пневмонии. "Надеемся, что британская сторона войдет в наше положение и окажет поддержку Пекину, проявит уважение к рекомендациям ВОЗ, обеспечит регулярное сотрудничество КНР и Великобритании", - подытожил глава канцелярии.

Марк Седвилл заверил Ян Цзечи, что Лондон готов к активизации взаимодействия с китайской стороной и окажет ей всю возможную поддержку.

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