Adidas объявил о временном закрытии "существенного числа магазинов" в Китае

5 февраля 2020 15:50 (UTC+04:00)

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas AG вынужден временно закрыть ряд магазинов в Китае. Об этом сообщила в среду ТАСС представитель компании Клаудиа Ланге, передает Trend.

"Мы следуем предписаниям властей на месте. К этому также относится закрытие существенного числа наших магазинов в стране. Кроме того, мы наблюдаем схожее развитие событий в рамках наших франшиз. Мы можем подтвердить, что в настоящее время переживаем негативное влияние на наш бизнес в Китае. Впрочем, на данный момент пока рано судить о степени такого влияния", - сообщила она.

В Китае насчитывается около 500 фирменных магазинов Adidas.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Пекине запретили проведение мероприятий с массовыми застольями
Китай 15:02
Граждане Казахстана эвакуированы из Ухани в Россию и Узбекистан
Казахстан 14:51
Пекин попросил Лондон воздержаться от дискриминации инвесторов Китая на фоне пневмонии
Китай 11:58
Казахстан увеличил объем средств, выделенных на борьбу с коронавирусом
Казахстан 11:13
Бразилия направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Уханя
Другие страны 10:14
В Токио заявили, что не просили об отсрочке визита Си Цзиньпина в Японию
Другие страны 08:59
Лента новостей
"Азеригаз" обнародовала сумму инвестиций на реализацию газификации в 2020
Экономика 16:30
В Узбекистан прибыл самолет с пассажирами из Уханя
Транспорт 16:20
День спонтанного проявления доброты Ильгара Мурадова
Звёздный мир 16:19
В Узбекистане наблюдается развитие интернета и мобильной связи
ИКТ 16:13
Гособлигации Азербайджана поднялись в рейтинге привлекательности
Финансы 16:13
В Беларуси в 2019 году был перевыполнен план по строительству жилья с господдержкой
Беларусь 16:12
Замира Гаджиева проиграла апелляционный судебный процесс в Великобритании
Общество 16:05
Какие дороги откроются в этом году в Азербайджане?
Строительство 15:54
В Азербайджане со смартфонов можно будет наблюдать за ситуацией в лесах
Общество 15:53