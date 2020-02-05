Alibaba запустила платформу для закупки медикаментов для борьбы с коронавирусом

5 февраля 2020 16:54 (UTC+04:00)

Компания Alibaba запустила специальную онлайн-платформу для закупки медикаментов по всему миру для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новая платформа предназначена для удовлетворения спроса на лекарственные препараты и защитные средства в регионах КНР, где произошла вспышка коронавируса. Фармацевтические компании и производители смогут публиковать информацию о поставках, после чего Alibaba будет закупать необходимые средства для борьбы с коронавирусом и направлять их нуждающимся медицинским учреждениям.

25 января Alibaba создала специальный фонд размером 1 млрд юаней (около $144 млн) для обеспечения поставками медикаментов регионов Китая, подвергшимся вспышке вирусного заболевания. К 3 февраля компания снабдила необходимыми поставками 18 больниц, в том числе и в провинции Хубэй, которая больше всех пострадала от коронавируса: в этой провинции 479 человек умерли от пневмонии, вызываемой вирусом.

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