Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 27,4 тыс. (Обновлено)

6 февраля 2020 03:01 (UTC+04:00)

Число инфицированных пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 27,4 тыс. человек, 562 жителя умерли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг информационный портал "Ванъи"

В среду утром центральные власти зафиксировали 24,3 тыс. инфицированных.

Число умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 70 и достигло отметки в 549 жертв.

По Центральное телевидение Китая данным, число инфицированных в провинции превысило 19,6 тыс., увеличившись на 2987 человек. В среду утром местные власти сообщали о смерти 479 человек от вируса.

02:27 (GMT+4) Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 549 человек, выписаны 633, число заразившихся увеличилось до 19 665, сообщает региональный комитет здравоохранения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

За сутки власти подтвердили 2987 новых случая заболевания, из них 1766 - в Ухане. В провинции зарегистрированы 70 новых случаев смерти, еще 113 человек выписаны из больниц.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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