В Китае число жертв коронавируса выросло до 811 человек (Обновлено)

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 811, заражены более 37,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2649 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По состоянию на полночь 8 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 37 198 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 33 738 человек (6188 человек находится в тяжелом состоянии), 2649 человек выписаны из больниц и 811 скончались ", - говорится в сообщении госкомитета.

Отдельно в Гонконге выявлено 26 случая заражения (из них один человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (один из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 17 человек (один из них выздоровел).

Кроме того, зарегистрированы еще 28,9 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще более 188 тысяч человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

За последние сутки выявлены 2656 новых случаев заражения, из больниц за сутки выписали 600 человек, скончались 89 человек, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 87 человек.

03:22 (GMT+4) Число умерших в КНР от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, превысило 800. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

По его данным, за последние сутки в провинции Хубэй, основном очаге эпидемии, число инфицированных увеличилось на 2147, 81 человек умер. Таким образом, общее число умерших от пневмонии в Китае составило 803.

В провинции Хубэй вирус выявлен у 27,1 тыс. человек, 780 человек умерли. Число инфицированных по всему Китаю превысило 36,5 тыс.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.

02:33 (GMT+4) Число умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 81, до 780. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

По этим данным, число инфицированных в провинции достигло 27,1 тыс., увеличившись за сутки более чем на 2 тыс.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, где общее число инфицированных уже превысило 36,5 тыс., заболевание выявлено в 24 государствах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.