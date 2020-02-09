Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю лекарства от коронавируса

Китайский актер Джеки Чан пообещал миллион юаней (более 9,1 миллиона рублей) тому, кто создаст лекарство от нового типа коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Strait Times.

"Наука и технологии являются ключом в борьбе с вирусом, и я считаю, что многие люди разделяют это мнение со мной, и надеюсь, что лекарство удастся создать как можно быстрее", — передает издание слова артиста.

Он подчеркнул, что готов вознаградить того, кто разработает антидот, вне зависимости, будет ли создателем лекарства отдельное физическое лицо или организация. Также актер возложил надежду на то, что его намерения не будут неверно истолкованы.

"Дело не в деньгах. Я не хочу видеть, как некогда оживленные улицы сейчас пустуют, и не хочу видеть, как мои соотечественники борются с вирусом до смерти, когда они должны наслаждаться жизнью", — добавил он.