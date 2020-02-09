Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что существуют различные спекуляции. В частности, некоторые утверждают, что "вирус произошел из военной лаборатории в Китае или США".

"Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред", — сказал дипломат в эфире телеканала CBS.

По словам посла, ученые пока не могут установить, откуда взялся новый тип вируса.

"По предварительным данным, от каких-то животных. Но мы должны узнать об этом больше", — подчеркнул Цуй Тянькай.

При этом дипломат признал, что реакция на первые сообщения на местах о появлении вируса могла быть недостаточно быстрой.

"Это могло произойти где угодно. Но мы делаем все возможное, чтобы это исправить", — заверил посол.