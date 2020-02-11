Число умерших от коронавируса в Китае превысило тысячу человек (Обновлено)

Число вылечившихся от коронавируса в целом по Китаю достигло 3996, подтвержденных случаев заражения - 42 638, от заболевания скончались 1016 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По состоянию на полночь 10 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 42 638 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 37 626 человек (7333 человека находятся в тяжелом состоянии), 3996 человек выписаны из больниц и 1016 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

Отдельно в Гонконге выявлены 42 случая заражения (из них 1 человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (1 из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 18 человек (1 из них выздоровел).

В настоящее время еще более 187,7 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

За последние сутки выявлены 2478 новых случаев заражения, из больниц выписали 716 человек, скончались 108 человек, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 849 человек.

02:50 (GMT+4) Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй увеличилось за сутки на 103, умерли в общей сложности 974 местных жителя, 2222 человека выздоровели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в размещенном во вторник на сайте регионального комитета по вопросам гигиены и здравоохранения сообщении.

По его данным, число случаев заражения в провинции достигло 31728.