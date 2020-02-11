Китайские власти заявили о необходимости возобновить производство

Китай в настоящий момент находится на критическом этапе борьбы с коронавирусом, когда стране жизненно необходимо возобновить производство в условиях риска, что возвращение людей на рабочие места приведет к распространению заболевания, однако выбора у властей нет. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции во вторник представитель государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

"Так как начинается ключевой этап работы по профилактике и борьбе с эпидемией, мы должны быть готовы сражаться сразу на двух фронтах, первое – это непосредственно борьба с эпидемией, здесь наша главная задача заключается в защите жизни и здоровья людей, а также предотвращение дальнейшего распространения эпидемии. Другой фронт – поддержание экономического развития, здесь основная задача заключается в продвижении качественного экономического развития и снижении воздействия на экономику эпидемии", - заявил Цун Лян.

По его словам, эти два направления взаимосвязаны и крайне важны.

"Несмотря на то, что возобновление работы и производства предполагает масштабные перемещения и массовые скопления людей, и несет потенциальный риск дальнейшего распространения заболевания, (мы понимаем), что, если не возобновить работу и производство, в краткосрочной перспективе это отразится на поставках медикаментов для профилактики и борьбы с эпидемией, а в долгосрочной перспективе может возникнуть риск нехватки и различных бытовых товаров", - указал Цун Лян.

Чиновник добавил, что в связи с указанными причинами усилия по борьбе с эпидемией будут неустойчивыми, и добиться целей в предотвращении ее дальнейшего распространения будут сложно, в итоге, это ударит по интересам населения страны.

Он подчеркнул, что предприятия, которые возобновляют работу, должны разработать эффективные графики работы, делать больше смен, чтобы в одной смене было меньше людей, чаще проверять состояние здоровья сотрудников, выполнять все меры по профилактике распространения заболевания, регулярно проводить дезинфекцию и проветривать помещения.