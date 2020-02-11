В провинции Хубэй уволили двух высокопоставленных чиновников

Комиссия партийного комитета провинции Хубэй уволила секретаря партийной группы комитета здравоохранения провинции Чжан Цзиня, а также председателя комитета Лю Инцзы. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Вчера постоянная комиссия партийного комитета провинции Хубэй решила освободить от должности секретаря партийной группы комитета здравоохранения провинции Чжан Цзиня, а также освободить от должности председателя комитета здравоохранения провинции Лю Инцзы. Вышеуказанные должности будет совмещать недавно назначенный член ПК провинциального партийного комитета Ван Хэшэн", - говорится в сообщении телевидения в Weibo.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.