В китайской провинции Хайнань от коронавируса вылечили четырехмесячную девочку
Народная больница Хайкоу (южная китайская провинция Хайнань) подтвердила излечение четырехмесячной девочки, зараженной коронавирусом нового типа. Об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа, Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает агентство, ранее ребенок вместе с семьей вернулся в Хайкоу из города Сяоган, находящемся в эпицентре вспышки коронавируса - провинции Хубэй. 27 января врачи подтвердили у девочки инфицирование коронавирусом.
7 февраля власти Китая сообщили об излечении от коронавируса самого пожилого пациента, которому на момент выписки из больницы был 91 год.
По последним данным, на Хайнане было зафиксировано 142 случая заражения с 3 летальными исходами, 19 человек выздоровели.
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