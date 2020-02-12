Глава МИД Китая расскажет о коронавирусе на конференции в Мюнхене

Глава МИД КНР Ван И с 13 по 15 февраля посетит Германию для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, главной темой его выступления станет борьба с коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"По приглашению немецкой стороны министр иностранных дел Китая Ван И посетит Германию 13-15 февраля для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности и Пятом китайско-германском стратегическом диалоге по вопросам дипломатии и безопасности", - сообщил дипломат.

По его словам, "Мюнхенская конференция по безопасности является важным международным форумом в области дипломатии и стратегической безопасности, где министр иностранных дел Ван И выступит речью в ответ на повышенное внимание со стороны международного сообщества".

"Он сообщит об усилиях и результатах китайского правительства и народа в борьбе с распространением нового типа коронавируса, (а также заявит) о необходимости продвигать международное сотрудничество для противостояния эпидемии. Мы надеемся, что сможем добиться более глубокого понимания и всесторонней поддержки со стороны международного сообщества", - сообщил Гэн Шуан.

Мюнхенская конференция по безопасности, 56-я по счету, пройдет в Баварии 14-16 февраля.