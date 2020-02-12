В МИД Китая осудили политику односторонних действий США

Политика односторонних действий и воинственность США остаются единственной преградой для процесса международного контроля над вооружениями. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О"Брайен заявил, что Китай не заинтересован в переговорах по контролю над вооружениями, по его словам, у Пекина "много денег", и он стремительно продвигается в модернизации вооруженных сил. Он также подчеркнул, что США рассчитывают на серьезное обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем.

"Политика односторонних действий и воинственность, к которым прибегают США, остаются основным препятствием для процесса международного контроля над вооружениями", - заявил Гэн Шуан, добавив, что попытки США перекинуть вину на Китай не особо убедительны и не будут признаны международным сообществом.

Он подчеркнул, что в последние годы оборонный бюджет США постоянно и значительно увеличивался, только в 2019 году он достиг суммы в 716 миллиардов долларов или 3,4% от ВВП страны, что сопоставимо с общим военным бюджетом стран, занимающих первые 10 позиций в рейтинге государств по объему военных расходов, после США.

Также он указал, что согласно предложениям по бюджету США на 2021 фискальный год, только на оборонный бюджет правительство просит выделить 705,4 миллиарда долларов, включая 28,9 миллиарда на модернизацию своих ядерных сил.

"Мы уже много раз заявляли, что Китай не намерен участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями с Россией и США. Наша позиция ясна и получила понимание со стороны России и международного сообщества", - подчеркнул Гэн Шуан.

По его словам, следует отметить, что США обладают самым крупным и передовым ядерным арсеналом, в свете чего должны эффективно выполнять свои обязательства по ядерному разоружению, ответить на призывы России по продлению СНВ-3, сократить свой огромный ядерный арсенал и создать условия для присоединения к многосторонним переговорам по ядерному разоружению и других стран, обладающих ядерным оружием.