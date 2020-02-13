В Китае из-за коронавируса умерли 1368 человек

Китай 13 февраля 2020 09:58 (UTC+04:00)
В Китае из-за коронавируса умерли 1368 человек

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 1368 человек, выздоровели 5963, количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 59,8 тыс. Об этом сообщил в четверг информационный портал "Ванъи", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР проинформировал о более 44,6 тыс. инфицированных, 1113 жертвах и 4740 выздоровевших. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от нового коронавируса по стране составляет 2,28%.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано 48,2 тыс. инфицированных, из них 1310 умерли, выздоровел 3441 человек. Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,2 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток), в каждой из которых зафиксировано примерно 1,1 тыс. случаев заражения.

В Пекине число зараженных составляет 366 человек, из них 68 выписались из больницы, трое умерли. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число умерших от пневмонии составило уже девять человек, количество инфицированных за все время достигло 395, из них 31 выздоровел.

Согласно официальным данным, по состоянию на среду под наблюдением медиков в стране находились свыше 185 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается порядка 16 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине.

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