Число умерших от коронавируса в Китае достигло 1488
Число зараженных коронавирусом в Китае достигло 63918 человек, 1488 умерли, 6982 выздоровели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Число умерших от заболевания в китайской провинции Хубэй выросло на 116 человек. Об этом сообщило издание Global Times со ссылкой на заявление властей провинции.
По его данным, за сутки вирусом заразились более 4,8 тыс. человек, общее число инфицированных в провинции достигло 51 986 человек. Из медицинских учреждений были выписаны 690 пациентов.
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