Глава МИД Китая отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом

Усилия Китая эффективно предотвратили распространение коронавируса по миру, за пределами КНР число заражений не превышает 1% от количества заболевших в самой стране, заявил министра иностранных дел Китая Ван И, находящийся с визитом в Германии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Выявление новых случаев заражения за пределами провинции Хубэй уже 10-й день подряд снижается, процент выздоравливающих продолжает расти, уже более 6 тысяч пациентов успешно выписаны из больниц. Статистические данные и факты демонстрируют, что, исходя из общей обстановки, эту эпидемию можно контролировать, а заболевание - излечить", - заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.

По его словам, по мере того, как разрабатываются лекарственные препараты, Китай приобретает все больше уверенности, что у него есть все возможности для победы над вспышкой коронавируса.

"Усилия Китая эффективно предотвратили распространение заболевания на другие страны, к настоящему времени число заболевших коронавирусом за пределами Китая не достигло даже 1% от количества зараженных в КНР", - указал глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что с самого начала вспышки коронавируса Китай оперативно информировал о ней Всемирную организацию здравоохранения и мировое сообщество и продолжает придерживаться принципов открытости и прозрачности в сотрудничестве с другими странами в сфере борьбы с заболеванием.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.

Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.