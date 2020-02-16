В Китае число жертв коронавируса выросло до 1665 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 68,5 тысячи, из них 1665 человек скончались, 9419 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 68 500 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 416 человек (11 272 человека находятся в тяжелом состоянии), 9419 человек выписаны из больниц и 1665 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

Отдельно в Гонконге выявлены 56 случаев заражения (из них 1 человек скончался, 1 выздоровел), в Макао обнаружили 10 инфицированных (3 из них уже выписаны из больниц), на Тайване заразились 18 человек (1 из них выздоровел).

С подозрением на заражение в карантине находятся 8228 человек, еще более 158,7 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

За последние сутки, по данным госкомитета, выявлены 2009 новых случаев заражения, из больниц за 15 февраля выписали 1323 человека, скончались 142, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло на 219.

В комитете пояснили, что общее число зараженных по состоянию на конец 15 февраля составило 68 500, а не 68 501, тем, что в статистических данных провинции Цзянси одного зараженного днем ранее посчитали 2 раза.