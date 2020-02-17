Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса

Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.

По его словам, сильнее других пострадали сфера общественного питания, туризм и розничные продажи.

О временном и краткосрочном характере влияния эпидемии на экономику постоянно заявляет и высшее руководство страны, при этом обещая, что после победы над заболеванием восстановятся и потребительский спрос, и драйверы развития экономики. Однако аналитик полагает, что ряд предприятий вспышка коронавируса может довести до банкротства.

Чжан Цзяжуй напомнил, что правительство уже приняло целую серию серьезных мер для сдерживания распространения заболевания, к примеру закрыло Ухань и ряд других городов в провинции Хубэй, значительно продлило новогодние каникулы, оперативно отменило крупные мероприятия, обеспечило бесплатный возврат авиа- и железнодорожных билетов, чтобы снизить объем поездок по стране.

"Эти меры были действительно необходимы для сдерживания распространения эпидемии, но объективно они также оказали значительное влияние на макро- и микроэкономику Китая", - сказал эксперт.

Первые удары пришлись преимущество на сферу общественного питания и гостиничную индустрию. Их добавленная стоимость в первом квартале 2019 года составила 423,49 миллиарда юаней, а в условиях эпидемии в первом квартале 2020 года эти две отрасли понесли большие потери.

"Пусть даже некоторые участники индустрии общественного питания и получают небольшой доход благодаря услугам по доставке еды, это по-прежнему лишь капля в море", - сказал аналитик.

Туристическая индустрия, по его словам, также попала под удар. В первом квартале 2019 года доход этой сферы только во время новогодних праздников составил около 500 миллиардов долларов, а в этом году – почти ничего.

Несомненно, эта ситуация оказала влияние и на розничные продажи, но, по словам эксперта, благодаря онлайн-продажам удалось в некоторой степени компенсировать потери розничной торговли.

"По грубым подсчетам, в краткосрочной перспективе, упомянутая первая волна эпидемии оказала прямое влияние на китайскую экономику в первом квартале 2020 года, в результате чего потери составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов)", - сказал собеседник.

Учитывая, что по итогам 2019 года общий объем ВВП Китая составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов), такие потери в первом квартале уже приближаются к 1% ВВП.