Во Франции пилот получил год условно за управление самолетом под действием экстази

5 августа 2017 21:46 (UTC+04:00)

Французский суд приговорил к 12 месяцам тюрьмы условно пилота британской компании EasyJet за управление самолетом в состоянии наркотического опьянения, передает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).

По данным агентства, пилот обычно летал на Airbus A320, рассчитанном на 180 пассажиров.
Приговор был в вынесен в пятницу судом города Кретей, расположенном в 11 км от Парижа.

Согласно документам следствия, в мае 49-летний пилот EasyJet принял треть таблетки экстази накануне рейса во Францию, что привело к плохому самочувствию летчика во время посадки в парижском аэропорту Орли.

"Я был убежден, что побочные эффекты пройдут спустя два часа после приема таблетки", - сказал летчик. Однако при заходе на посадку, по его признанию, ему стало нехорошо. "Во время посадки я сам не знаю, что делал. Я вспотел и почувствовал себя не очень хорошо", - рассказал пилот.

Он признался, что употреблял и другие запрещенные вещества, в том числе кокаин, однако, по его заверениям, после этого он не совершал полеты в течение двух-трех дней.

Суд признал летчика виновным в том, что он "подверг опасности пассажиров воздушного судна" и запретил ему практиковать.

Azernews Newspaper
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