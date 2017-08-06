В Париже у Эйфелевой башни задержали вооруженного мужчину

6 августа 2017 11:55 (UTC+04:00)

Полиция Парижа задержала вооруженного мужчину при попытке проникнуть на Эйфелеву башню, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFM TV. Об говорится в заявлении компании-оператора башни SETE.

Инцидент произошел около 23.30 в субботу, никто не пострадал. Мужчина, вооруженный холодным оружием, пытался прорваться через один из пунктов безопасности, его быстро задержали. Мотивы мужчины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.

В коммюнике компании сообщалось, что полиция в связи с инцидентом потребовала от посетителей покинуть Эйфелеву башню до 0.30 – на 15 минут раньше официального времени закрытия.

Azernews Newspaper
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