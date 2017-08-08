В Италии еще три человека стали жертвами сильнейших лесных пожаров

Три человека погибли в результате сильнейших лесных пожаров, которые бушуют в центральной и южной Италии, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на представителей национальной пожарной службы.



Две женщины погибли при крупном пожаре, который охватил значительную территорию близ города Тиволи в Римской провинции. Их тела были извлечены из почти полностью сгоревшего дома. Находившегося поблизости мужчину пожарным удалось спасти, он был обнаружен в состоянии сильного шока. Еще одной жертвой в понедельник стал 84-летний пенсионер, который скончался в больнице от ожогов, полученных во время пожара недалеко от города Ачерра в области Кампания на юге Италии.

Отметим, что это уже не первые жертвы лесных пожаров на Апеннинах, в июле сообщалось как минимум о двух погибших мужчинах.