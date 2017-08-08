В Италии еще три человека стали жертвами сильнейших лесных пожаров

8 августа 2017 05:14 (UTC+04:00)

Три человека погибли в результате сильнейших лесных пожаров, которые бушуют в центральной и южной Италии, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на представителей национальной пожарной службы.

Две женщины погибли при крупном пожаре, который охватил значительную территорию близ города Тиволи в Римской провинции. Их тела были извлечены из почти полностью сгоревшего дома. Находившегося поблизости мужчину пожарным удалось спасти, он был обнаружен в состоянии сильного шока. Еще одной жертвой в понедельник стал 84-летний пенсионер, который скончался в больнице от ожогов, полученных во время пожара недалеко от города Ачерра в области Кампания на юге Италии.

Отметим, что это уже не первые жертвы лесных пожаров на Апеннинах, в июле сообщалось как минимум о двух погибших мужчинах.

Azernews Newspaper
Новости по теме
На севере Италии жертвами непогоды стали четыре человека
Европа 7 августа 01:33
В Италии показали азербайджанский фильм
Культура 4 августа 19:49
Проект TAP не окажет негативного влияния на окружающую среду - управляющий директор
Энергетика 3 августа 20:04
На Дальнем Востоке России потушили пять лесных пожаров
Россия 24 июля 06:54
В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более 45 тысяч человек
Другие страны 19 июля 01:36
В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали порядка 37 тысяч человек
Другие страны 17 июля 02:41
В Португалии при тушении пожара разбился вертолет
Европа 17 июля 00:27
Госдолг Италии достиг исторического максимума почти в 2,5 триллиона евро
Европа 14 июля 14:44
Итальянские медиа написали об убийстве армянскими ВС двухлетней Захры
Нагорно-карабахский конфликт 13 июля 17:52
Лесные пожары в Калифорнии заблокировали почти 150 человек в детском лагере
США 9 июля 12:53
Армения, совершая провокации, пытается сохранить статус-кво в нагорно-карабахском конфликте - итальянский сенатор
Нагорно-карабахский конфликт 7 июля 13:47
Итальянский политик осудил акт агрессии Армении и против азербайджанских граждан
Нагорно-карабахский конфликт 6 июля 11:09
В Средиземном море обнаружили тела девяти мигрантов
Европа 1 июля 16:57
В штате Юта в США более тысячи человек эвакуировали из-за лесного пожара
США 26 июня 05:27
Берлускони признался, что в Трампе ему больше всего нравится его жена
Европа 23 июня 22:06
В Италии вертолет польских вооруженных сил разбился в ходе учений
Европа 23 июня 04:22
Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 63 человек
Европа 19 июня 22:10
Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 62
Европа 18 июня 19:13