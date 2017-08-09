Во Франции нашли подозреваемого в нападении на военных

9 августа 2017 16:23 (UTC+04:00)

Автомобилист, которого подозревают в наезде на военных в пригороде Парижа Леваллуа-Перре, задержан в среду на одной из автотрасс, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Сообщается, что мужчина был ранен при задержании.

"В настоящее время ведутся необходимые проверки, которые позволят установить, точно ли речь идет о напавшем на военных", — отмечает телеканал.

Утром в среду автомобиль BMW темного цвета наехал на группу военнослужащих операции Sentinelle, выходивших из казармы в Леваллуа-Перре. Ранения получили шесть человек, угрозы их жизни нет. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани заявил, что инцидент, "без сомнения, является обдуманной акцией".

Azernews Newspaper
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