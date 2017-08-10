В Лондоне двухэтажный автобус врезался в магазин

10 августа 2017 12:09 (UTC+04:00)

Двухэтажный автобус врезался в магазин на юго-западе столицы Великобритании, есть пострадавшие, сообщила полиция города, передает РИА Новости.

"Сотрудники полиции находятся на месте происшествия с участием автобуса на Лавендер Хилл в Уондсуэрте (один из районов Лондона), нескольким пассажирам оказывается помощь сотрудниками службы скорой медицинской помощи Лондона", — сообщила столичная полиция в Twitter, не уточнив данных о пострадавших.

​По информации пожарных, авария спровоцировала обрушение фасада магазина, в результате чего два человека оказались заблокированы на втором этаже автобуса. Сотрудники пожарных служб пытаются освободить их. Телерадиовещательная корпорация Би-би-си уточняет, что речь идет о двух женщинах, сообщается, что они в сознании.

Azernews Newspaper
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